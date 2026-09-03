Alba de Tormes apuesta por la pesca deportiva y el turismo activo con unas jornadas para disfrutar en familia

Alba de Tormes celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre unas Jornadas de Pesca para familias, una iniciativa que busca acercar a los más jóvenes a la práctica de la pesca deportiva y fomentar, al mismo tiempo, el respeto y el cuidado del medio ambiente.

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Las actividades comenzarán el sábado 12 de septiembre, a las 09:00 horas, en el entorno del Lago de Pesca Municipal, con la recepción de los participantes inscritos. A continuación, el Club de Pesca Santa Teresa impartirá un taller de montaje de mosca seca, al que seguirá una máster class de lances de mosca seca y spinning.

La jornada continuará con lances guiados en la modalidad de pesca sin muerte. Tras las actividades deportivas, los participantes podrán compartir un almuerzo de confraternidad en los merenderos, antes de finalizar la jornada con una recogida selectiva de residuos.

El programa tendrá continuidad el domingo 13 de septiembre, con una propuesta vinculada al turismo activo. Los participantes podrán disfrutar de una ruta guiada e interpretada en bicicleta eléctrica hasta el Escenario Deportivo de Pesca de la localidad, utilizando el enlace a la Vía Verde.

La salida tendrá lugar desde el puesto de bicicletas situado junto al Pabellón, frente a las piscinas municipales. Las bicicletas eléctricas estarán disponibles de forma gratuita para las personas que se hayan inscrito previamente.

Tanto la disponibilidad de las bicicletas eléctricas como la infraestructura del enlace a la Vía Verde se han desarrollado a través de proyectos financiados con Fondos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística.

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Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes han destacado además la colaboración del Club de Pesca Santa Teresa, Piszolla y Turicleta para hacer posible el desarrollo de estas jornadas.

La iniciativa está dirigida al público familiar, aunque los menores deberán acudir acompañados de un adulto responsable. Para participar en la actividad de pesca del sábado será necesario disponer de licencia de pesca y caña propia.

Las plazas son limitadas y las inscripciones deberán realizarse en el Ayuntamiento de Alba de Tormes, de 09:00 a 14:00 horas, siguiendo un estricto orden de llegada.