Quejas de los vecinos por los excrementos de perro en la calle Nueva Zelanda

Algunos vecinos de la calle Nueva Zelanda se muestran muy enfadados por una situación que se repite a diario en sus jardines: los dueños de los perros acuden a que su animal haga las necesidades en la hierba de los jardines de la calle y no respetan la orden del Ayuntamiento de Salamanca.

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En concreto, el Consistorio colocó una señal con la frase “perros no” para evitar esta situación. Sin embargo, alguna persona la ha arrancado para tener total impunidad en los jardines y los perros han destrozado la hierba, además de dejar sus excrementos en la zona.