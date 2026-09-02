Los vecinos del barrio de Chamberí reclaman más limpieza y mantenimiento en sus calles, parques y jardines. Las fotografías, tomadas este 1 de septiembre, recogen el estado de algunos espacios del barrio y acompañan las quejas de los residentes, que piden una mayor atención.

Publicidad Publicidad

Los vecinos de Chamberí reclaman más limpieza y cuidados en sus calles y parques

Entre sus reclamaciones, los vecinos señalan la percepción de que otras zonas reciben más cuidados. «El centro sí lo limpian» y «preparan todo en otros barrios y a nosotros nos olvidan» son algunas de las frases expresadas por los residentes, que solicitan que Chamberí también sea atendido.