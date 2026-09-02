Los vecinos de Chamberí reclaman más limpieza y cuidados en sus calles y parques

Los vecinos del barrio de Chamberí reclaman más limpieza y mantenimiento en sus calles, parques y jardines. Las fotografías, tomadas este 1 de septiembre, recogen el estado de algunos espacios del barrio y acompañan las quejas de los residentes, que piden una mayor atención.
Entre sus reclamaciones, los vecinos señalan la percepción de que otras zonas reciben más cuidados. «El centro sí lo limpian» y «preparan todo en otros barrios y a nosotros nos olvidan» son algunas de las frases expresadas por los residentes, que solicitan que Chamberí también sea atendido.