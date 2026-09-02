Estos son todos los cortes de tráfico con las calles cortadas y los desvíos que se producirán en Salamanca por la celebración de las Ferias y Fiestas

La celebración de las Ferias y Fiestas en Salamanca entre el 7 y el 15 de septiembre provocará cortes de tráfico, con calles cortadas y desvío en varias vías de la capital.

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Con motivo de ello también, el Ayuntamiento de Salamanca ofrece durante estas fechas un servicio especial de autobús para acudir a Salamaq entre el 3 y el 7 de septiembre y también para ir al Recinto Ferial de La Aldehuela que es donde se encuentran las atracciones.

El autobús que va a Salamaq tendrá una frecuencia de 20 minutos y partirá a las 10:40 desde la plaza de San Julián, mientras que el último saldrá del Mercado de Ganados a las 21:40 horas.

En el caso de La Aldehuela, el horario de funcionamiento será de 16:00 a 23:30 horas y la frecuencia de paso será de 10 minutos. Saldrá desde la avenida de Mirat en la biblioteca de Gabriel y Galán.

Cortes de tráfico y desvíos Acceso a garajes en el casco histórico

Durante los días de conciertos en la Plaza Mayor, el tráfico de la calle Correhuela invertirá su sentido en el tramo entre Pozo Amarillo y la plaza de la Reina. Las personas residentes en los entornos de San Juan de la Cruz, San Pablo y San Justo podrán acceder a sus garajes preferentemente por la calle Varillas; quienes residan en Íscar Peyra, Espoz y Mina o Prado podrán hacerlo a través de la calle Ancha, la plaza de Las Agustinas y la calle Prior, o bien por la Cuesta del Carmen.

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Real de la Feria y avenida de La Aldehuela

La ubicación del Real de la Feria en La Aldehuela de los Guzmanes exige garantizar el paso de ambulancias, bomberos, taxis, autobuses y los cuerpos de seguridad durante todas las Ferias y Fiestas.

El estacionamiento en superficie frente a la Ciudad Deportiva de La Aldehuela, con capacidad para más de mil vehículos, se podrá abordar tanto por la prolongación de la avenida de La Aldehuela como por el antiguo Camino de los Frailes; en caso de saturación, el acceso por la avenida podría cortarse, desviando el tráfico hacia el Camino de los Frailes y el Camino Estrecho de la Aldehuela.

La mitad de la calzada del último tramo de la avenida, desde la glorieta del Arenal, quedará reservada para emergencias, ambulancias y policía, mientras que la calzada contraria se destina al autobús urbano y a los taxis. No se podrá estacionar en el perímetro amarillo de la vía de circunvalación del recinto ferial, en la mediana ni, parcialmente, en la vía de servicio del polígono industrial del Tormes.

Ofrenda Floral (7 de septiembre)

Con motivo de la Ofrenda Floral a la Virgen de la Vega, cuyo cortejo partirá a las 19:00 horas de la iglesia del Arrabal y discurrirá por el Puente Romano, Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, el Corrillo, la Plaza Mayor, Quintana y Rúa Mayor hasta la plaza de Anaya, la Policía Local establecerá cortes de tráfico al paso de la comitiva en las vías de ese itinerario.

Fuegos artificiales (lunes 7 y sábado 12 de septiembre)

Los espectáculos pirotécnicos programados a las 22:00 horas en el entorno del Puente Romano obligarán a ampliar el perímetro de seguridad para peatones y vehículos desde, aproximadamente, las 21:30 horas, con cortes en el puente de Enrique Estevan y la calle San Pablo para facilitar el tránsito peatonal, desvíos por la Vía Helmántica, el puente de Sánchez Fabrés, la carretera de Vecinos y el barrio del Arrabal, y restricciones peatonales en la Ribera del Puente, el parque Elio Antonio de Nebrija, los jardines de Miguel Delibes y Santa Cándida María de Jesús, el paseo del Progreso, la carretera de la Fregeneda y la plaza del Arrabal. La gasolinera del paseo del Progreso no suministrará combustible mientras dure cada espectáculo.

Mercado Histórico en la Vaguada de la Palma (del 10 al 13 de septiembre)

Con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca, la tradicional cita ambientada de la Vaguada de la Palma cambia de temática este año.

La Policía Local cortará totalmente el tráfico en la vaguada, desde la cuesta de San Blas hasta la glorieta de los Milagros, prohibirá el estacionamiento en la cuesta de Oviedo y la calle Empedrada, y reorganizará el acceso y salida de los garajes de la calle La Paz a través de la Plaza de Donados, y los de la calle Empedrada a través de la Glorieta de los Milagros.

Concurso Hípico Nacional (4, 5 y 6 de septiembre)

La nueva edición del Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos, en el Campo de Tiro y Deportes, llevará a reservar el carril derecho de la calle Joaquín Rodrigo, en ambos sentidos, entre la glorieta de la calle Maestro Jiménez y el puente de la vía, para estacionamiento general entre las 16:00 y las 21:00 horas, con el consiguiente estrechamiento a un único carril por sentido en ese tramo.

Feria Taurina (11, 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre)