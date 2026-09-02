Nueva convocatoria para ayudar a encontrar trabajo a mujeres de Salamanca que se encuentren en situación de vulnerabilidad

La Junta de Castilla y León abre una nueva convocatoria para mejorar la empleabilidad y la inserción sociolaboral de las mujeres de Castilla y León que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Desde este mes de septiembre se ayudará en Salamanca a encontrar empleo a las mujeres que así lo soliciten.

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Como novedad se pondrá en marcha el servicio telefónico TelePEMCYL, celebrando encuentros abiertos, que mostrarán su impacto rural y acercarán a las participantes a las empresas del territorio.

Las mujeres interesadas tienen que realizar su inscripción en la Sección de Mujer de las Gerencias Territoriales de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León.

Cartel de empleo dirigido a mujeres de Salamanca | Junta de Castilla y León

Desde su creación en 2016, PEMCYL ha acompañado a más de 2.400 mujeres en desempleo, favoreciendo sus oportunidades de empleo y fortaleciendo redes de colaboración con empresas y entidades.

Pueden participar en esta convocatoria de empleo mujeres de Salamanca que se encuentren en situación de desempleo; mujeres víctimas de violencia de género, residentes en medio rural, migrantes, y mujeres que se encuentren en cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad. Asimismo, podrán participar mujeres en activo, en sectores profesionales altamente feminizados, con empleos precarios, a media jornada o con un contrato de menos de 3 meses.