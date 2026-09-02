El Memorial Pepe San Agustín vuelve a tener hueco en la programación de Ferias y Fiestas

El baloncesto salmantino se vuelve a abrir hueco en la programación de las Ferias y Fiestas de la ciudad para la celebración del VII Memorial Pepe San Agustín.

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La competición que este año se presenta con un formato renovado 3x3 se celebrará el 12 de septiembre a las 09:30 horas en el Pabellón Lazarillo de Tormes, con la intención de mantener viva la memoria y el legado del árbitro de la Delegación Salmantina de Baloncesto que falleció ya hace ocho años.

La competición está abierta a equipos de las categorías alevín, infantil, cadete y junior, con cabida para canteras femeninas y masculinas de la capital y provincia.

Para participar es necesario inscribirse a través de la plataforma de torneos de la Federación de Baloncesto de Castilla y León hasta el 9 de septiembre.

Durante la ceremonia, la organización hará entrega de una placa conmemorativa a los familiares de Pepe San Agustín, como reconocimiento a su trayectoria.

El Comité Provincial de Árbitros de Salamanca rendirá también homenaje a Saúl Pérez Hernández, al que se hará un reconocimiento por su labor y su trayectoria al frente del Comité Provincial durante estos últimos años.