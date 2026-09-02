Salamanca se moviliza este miércoles en apoyo al pueblo de Ceuta

La provincia de Salamanca se vuelca este miércoles con el pueblo ceutí. Con motivo de la Fiesta de Ceuta, que se celebra este 2 de septiembre, localidades de toda España se han unido a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y Provincias para mandar un mensaje de apoyo al pueblo ceutí.

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Se trata de una convocatoria que tendrá lugar a las 20:00 horas de forma simultánea en todos los municipios del país que hayan querido sumarse a esta iniciativa.

En el caso de la ciudad de Salamanca, la concentración se llevará a cabo en la Plaza Mayor y, además de otras figuras políticas como los miembros de la Corporación Municipal, contará con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Sin embargo, esta concentración no tendrá lugar solamente en la ciudad, puesto que decenas de municipio con diferente signo político, aunque la mayoría gobernados por el PP, secundarán esta iniciativa de la FEMP.

La concentración se llevará a cabo en todas las grandes localidades de la provincia o cabeza de comarca como Ciudad Rodrigo (plaza Mayor), Santa Marta de Tormes (plaza de la Iglesia), Béjar (frente al Ayto.), Guijuelo (frente al Ayto.), Alba de Tormes y Vitigudino (aunque esta convocada por el PP y no de forma oficial por parte del Ayto, como sí se ha hecho en el resto de los municipios), así como en los municipios del alfoz de Carbajosa de la Sagrada (puerta del Ayto.), Villares de la Reina (junto al Ayto.), Cabrerizos (plaza Mayor), Castellanos de Moriscos (plaza Víctimas del COVID), Doñinos de Salamanca (junto al Ayto.), Villamayor (plaza de España) o Aldeatejada (plaza Mayalde).

Otras localidades que han convocado a sus vecinos son San Esteban de la Sierra (plaza Mayor), La Vellés (plaza del Ayto.), Campillo de Azaba (plaza Mayor) o Fuentes de Oñoro (plaza Chapí), entre otros.

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La iniciativa parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos españoles y a sus vecinos para mostrar su apoyo y solidaridad con la población de Ceuta ante la situación que llevan viviendo desde el 30 de julio.