Mañueco, reelegido presidente con los 47 votos de PP y Vox

Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido por tercera vez como presidente de la Junta de Castilla y León. El candidato popular ha logrado la confianza de las Cortes gracias a los 47 votos a favor del PP y Vox, frente a 35 'noes' de la oposición en bloque (PSOE, UPL, Soria YA y Por Ávila).

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Tras 86 días de negociaciones desde las elecciones del 15 de marzo, Mañueco liderará un nuevo ejecutivo de coalición con la formación de Santiago Abascal, asegurando la mayoría parlamentaria más sólida en la región desde 2015.

El nuevo mandato arranca con un ojo puesto en el reloj institucional, ya que la Ley del Estatuto de los Altos Cargos limita la permanencia en la presidencia a ocho años. Al llevar ya casi siete años en el cargo, este podría ser el último ciclo de Mañueco. Tras la correspondiente notificación al Rey Felipe VI y al Gobierno central, el nombramiento se publicará en el BOE y el presidente tomará posesión de su cargo este mismo jueves.

Durante el debate, que se ha prolongado todo el día, Mañueco ha defendido un programa centrado en el progreso social y ha garantizado que no habrá retrocesos en derechos.

Por su parte, los socios de gobierno blindaron la alianza. Carlos Pollán, de VOX y futuro vicepresidente del Ejecutivo, ha defendido la fiabilidad de su partido para cumplir las medidas pactadas, mientras que la portavoz popular, Leticia García, ha reivindicado un acuerdo nacido "para gobernar y no claudicar". La votación final se ha desarrollado sin sorpresas, confirmando un mandato que se extenderá, como máximo, hasta la primavera de 2030.

Alfonso Fernández Mañueco es presidente de la Junta de Castilla y León desde 2019. Además, fue alcalde de Salamanca entre el 2011 y el 2018 y anteriormente, fue el presidente más joven de una diputación provincial estando al frente de la de Salamanca entre 1996 y 2001, cargo que dejó para convertirse en procurador de la Junta de Castilla y León con Juan Vicente Herrera como presidente.