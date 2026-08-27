El juez deja en libertad provisional a los dos investigados por el homicidio de un anciano en León

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada ha acordado la libertad provisional para los dos detenidos en relación con la muerte violenta de un varón de más de 70 años en Arganza, en León. Los investigados, a quienes se les imputa un presunto delito de homicidio doloso, deberán comparecer en sede judicial cada 15 días y se les ha retirado el pasaporte como medida cautelar, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León .

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La puesta en libertad se ha producido al no haber solicitado el Ministerio Fiscal la prisión provisional para ninguno de los dos arrestados. La detención de ambos sospechosos tuvo lugar en la mañana del pasado martes 25 de agosto, exactamente tres meses después de que el 18 de mayo fuera localizado el cadáver del septuagenario en una finca cercana a su domicilio. La causa continúa bajo secreto de sumario.

Según se ha podido conocer, los arrestados son una sobrina de la víctima y su pareja. La investigación trata de esclarecer si la muerte fue premeditada o fruto de un hecho fortuito dentro de la tipificación del homicidio doloso.

Indicios y motivación económica El cuerpo de la víctima presentaba severos golpes en la cabeza cuando fue hallado en mayo. El posterior descubrimiento del objeto que habría servido como arma homicida permitió a los investigadores orientar las sospechas hacia el círculo familiar más cercano del fallecido.