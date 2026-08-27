La Junta revisará uno a uno los expedientes de los menores migrantes que reciba Castilla y León

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico revisará de forma individual cada expediente de los menores migrantes no acompañados que sean asignados a la Comunidad.

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Carriedo explicó, tras el Consejo de Gobierno y según recoge Ical, que si los expedientes llegan incompletos, la Junta pedirá primero que se subsanen. Si no consta acreditada la edad, solicitará a la Fiscalía que se realicen las pruebas correspondientes.

El Ejecutivo autonómico sostiene que la prioridad debe ser que los menores puedan regresar con sus padres o familiares, siempre que sea posible. Si considera que no se han agotado las vías para lograr ese retorno, la Junta recurrirá los expedientes.

Castilla y León también podrá presentar recursos contra las normas generales que considere contrarias a los intereses de la Comunidad y contra los expedientes individuales que no estén suficientemente completos o no hayan seguido todos los procedimientos establecidos.

Críticas al Gobierno por la gestión migratoria Las declaraciones recogidas por Ical se producen el mismo día en que Castilla y León no participó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se aborda el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades.

Carriedo reclamó al Gobierno central que actúe en sus competencias, especialmente en materia de control de fronteras, y calificó la gestión de la situación como un “fracaso”. El portavoz criticó además la falta de datos precisos y la existencia de diferentes posiciones dentro del propio Gobierno sobre cómo abordar la situación migratoria.

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