Las Cortes elegirán el 11 de septiembre a los tres senadores autonómicos

Las Cortes de Castilla y León retomarán la actividad parlamentaria los próximos 10 y 11 de septiembre con un pleno ordinario en el que se designará a los tres senadores autonómicos que corresponden a la Comunidad. Según la representación obtenida en las últimas elecciones autonómicas, el PP propondrá a dos candidatos y el PSOE a uno.

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Por el momento, ninguno de los dos grandes partidos ha querido desvelar los nombres de sus candidatos. El plazo para registrar las propuestas permanecerá abierto hasta el 2 de septiembre.

Según ha recogido Ical la Mesa de las Cortes también ha fijado el calendario de plenos para el primer periodo ordinario de sesiones, que se prolongará hasta diciembre. Si no hay cambios, las sesiones se celebrarán los días 22 y 23 de septiembre; 6 y 7 de octubre; 20 y 21 de octubre; 3 y 4 de noviembre; 17 y 18 de noviembre; 1 y 2 de diciembre; y 15 y 16 de diciembre.

El Grupo Mixto pide más espacio parlamentario Otro de los asuntos abordados por la Mesa fue la distribución de las iniciativas que se debatirán en cada pleno. Se mantienen dos interpelaciones, dos mociones y cuatro proposiciones no de ley, pese a la petición del Grupo Mixto para ampliar el número de preguntas y PNL.

Según Ical la formación considera que ese aumento permitiría reflejar de forma "legítima y proporcional" su representación en la Cámara.

Además, la Mesa rechazó la propuesta del PSOE para desdoblar la Comisión de Presidencia y celebrar una reunión semanal. Por tanto, se mantiene el actual sistema de dos sesiones mensuales para las comisiones permanentes legislativas.