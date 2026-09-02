Agosto deja una nueva subida en el número de parados en Salamanca

El mes de agosto ha dejado una nueva subida del número de parados en la provincia de Salamanca. Una tendencia que suma el segundo mes consecutivo de subida, puesto que en julio el SEPE apuntó 406 desempleados más en la provincia.

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La subida en el número de desempleados no ha sido tan pronunciada como en el mes anterior, pero hay 180 personas en paro más en Salamanca (un 1,18 por ciento más) que suma un total de 15.397 personas desempleadas.

Estas cifras, no obstante, todavía muestran una mejora en los datos respecto al mismo mes del pasado año, puesto que hay 340 desempleados menos que al cierre de agosto de 2025.

Por tanto, la época estival ha sumado dos meses de subida en el número de desempleados, tras otros tres meses anteriores donde la tendencia fue negativa.