Las autoridades salmantinas mantienen una reunión para montar el operativo de seguridad de cara a la celebración de las Ferias y Fiestas y Salamaq

La Subdelegación del Gobierno de Salamanca ha acogido en la mañana de este martes 1 de septiemnre la reunión de la Junta de Seguridad con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas de la ciudad que se celebrarán entre el 7 y el 15 de septiembre, también por el desarrollo de Salamaq, la Feria de Día y del Recinto Ferial de La Aldehuela.

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La secretaria general de la Subdelegación del Gobierno, Miriam Vicente ha sido quien ha presidido esta reunión, que han contado también con la participación del concejal del Ayuntamiento de Salamanca, Ángel Molina, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, Claudio Díaz, el teniente coronel jefe de la Guardia Civil, Arturo Marcos, el teniente jefe accidental del subsector de tráfico de la Guardia Civil, Álvaro Velayos, el jefe de la Policía Local y Juan Carlos Blanco, el jefe de bomberos del Ayuntamiento, Luis Damián Ramos.

El objetivo de este encuentro ha sido poner los puntos en común para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de los actos festivos, así como para montar el operativo de seguridad de cara a los próximos días en lugares donde se prevén aglomeraciones como en zonas céntricas de la capital por los conciertos o la Feria de Día y en el Ferial de La Aldehuela que es donde se concentran las atracciones.

Se reforzará la seguridad con mayor presencia policial en todos estos puntos al encontrarnos en nivel 4 de alerta antiterrorista, es decir en un riesgo alto.