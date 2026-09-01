Durante las Ferias de Salamanca se repartirán 1.500 vasos colgantes entre las mujeres para impedir que la bebida sea manipulada

Con motivo de la celebración de las Ferias y Fiestas de la capital salmantina, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la concejalía de Igualdad de Oportunidades distribuirá entre las mujeres 1.500 vasos colgantes que son reutilizables y permiten disfrutar de la feria sin temor a que la bebida pueda ser manipulada.

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La distribución de estos vasos se realizará en los puntos violeta y de manera espaciada a lo largo de la feria, ofreciendo una cantidad limitada de vasos cada día.

De cara a los conciertos, junto al escenario de la Plaza Mayor se instalará, como en ediciones anteriores, un punto violeta de atención, así como un espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas, con un aforo limitado a 20 personas y sus respectivos acompañantes.

En los conciertos también como en años anteriores se mantiene la prohibición de consumo de alcohol en la vía pública, por lo que no se podrá acceder con latas ni vasos al interior del ágora. Únicamente se permitirá la entrada de agua envasada en botellas de plástico, sin tapón, de hasta medio litro.Tampoco se permitirá el acceso con bolsos, mochilas o maletines de gran tamaño.

El Ayuntamiento reforzará igualmente el servicio de limpieza desde el 7 de septiembre y hasta la finalización de las fiestas. Tras la Ofrenda Floral se realizarán trabajos de limpieza del recorrido antes y después de la comitiva; lo mismo ocurrirá para el día de los fuegos artificales.

En el caso de la Feria de Día, cada una de las 35 casetas contará con un contenedor de envases de plástico de 240 litros, otro de vidrio de 120 litros y un contenedor de fracción resto de 800 litros, hasta sumar un total de 35 contenedores de cada tipo.

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