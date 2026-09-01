Herido un motorista en un accidente en el centro de Salamanca

Un motorista ha resultado herido en un accidente en la calle Juan de la Fuente, una de las perpendiculares a la plaza de Colón, tras una colisión por alcance entre su vehículo y un turismo.

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El incidentes ha producido en pleno centro de Salamanca, por lo que ha causado gran expectación a los viandantes de la zona, que han visto como resultaba herido un varón de unos 40 años que refería un fuerte dolor en el brazo, según han informado desde el control del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León.

La colisión s eha producido sobre las 11:44 horas a la altura del número 14, momento en el que se daba aviso tanto al Cuerno Nacional de Policía, como a la Policía Local de Salamanca y una ambulancia del Sacyl, asistiendo hasta el lugar de los hechos estos dos últimos.