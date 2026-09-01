Salamanca vuelve con la V edición del Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca

La quinta edición del Concurso de Elegancia de Vehículos Clásicos Ciudad de Salamanca llega el próximo 13 de septiembre, donde se reunirán más de 100 vehículos clásicos e históricos. Dentro del marco de Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega, el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca podrá disfrutar de esta quinta edición, gracias a la organización por parte del MHAS en colaboración con el Ayuntamiento salmantino.

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Se podrá disfrutar de incluirá automóviles de época y veteranos, superdeportivos, motocicletas, ciclomotores y vehículos industriales, como camiones, autobuses y furgonetas. Las categorías establecidas son: De Época (hasta 1960), Veteranos, Superdeportivos, Camiones, autobuses y furgonetas, y Motocicletas y ciclomotores.

El programa abre sus puertas a las 10:30 horas con la recepción y aparcamiento de los vehículos. Desde su apertura hasta las 12:30, habrá una exposición abierta al público.

Continuado con el concurso, de 12:30 a 13:30 habrá una revisión de los vehículos por parte del jurado. Finalmente, a las 13:30 horas se entregarán los premios y diplomas a los participantes.