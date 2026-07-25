La Mariseca volverá a reinar la Plaza Mayor de Salamanca un año más

Este sábado, a las 21:00 horas, los bomberos municipales colocarán La Mariseca en la espadaña del Ayuntamiento, donde permanecerá hasta el próximo 15 de septiembre, siguiendo así con una tradición que se lleva a cabo desde mediados del siglo XV. En concreto, la Mariseca es un símbolo compuesto por la bandera española y la silueta negra de un toro que anuncia la celebración de las Ferias y Fiestas de Salamanca, en honor a Santa María de la Vega.

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El acto, según explica el Ayuntamiento de Salamanca, estará amenizado por la Banda Municipal de Música, que interpretará pasodobles taurinos, como ‘Aquí está el Viti’, ‘La Puerta Grande, ‘Gallito’, ‘España Cañí’, ‘Amparito Roca, ‘El gato montés’, ‘Nerva’, o ‘Tercio de quites’.

La historia de la Mariseca Esta tradición se remonta, según algunos historiadores, al siglo XV, por lo tanto, antes de la construcción de la Plaza Mayor. En sus inicios, La Mariseca se colocaba en el Rollo que había en la Plaza de San Martín. En cambio, tras la construcción de la Plaza en el año 1755 y hasta mediados del siglo XIX, se izaba en el frontón del Pabellón Real. En cambio, desde mediados del siglo XIX, en concreto el año 1840 hasta nuestros días, el lugar elegido para su ubicación es la espadaña del Ayuntamiento.