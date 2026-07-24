Salamanca muestra su solidaridad con Venezuela en un acto de recuerdo a las víctimas del terremoto

Las concejalas de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, y de Relaciones Institucionales, Carmen Seguín, participaron este viernes en el acto de homenaje y memoria en solidaridad con el pueblo venezolano organizado por el Círculo Hispanoamericano de Salamanca.

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El encuentro desarrollado en la Plaza Mayor a las 22:00 horas estuvo dedicado al recuerdo de las víctimas del devastador terremoto ocurrido el pasado mes de junio, en un acto de reconocimiento y apoyo a todas las personas afectadas por la tragedia.