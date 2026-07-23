El Círculo Hispano de Salamanca y la comunidad venezolana realizan este viernes un homenaje por las víctimas del terremoto

El Circulo hispanoamericano de Salamanca y la comunidad venezolana residente en la capital del Tormes han invitado a la ciudadanía a unirse al acto en homenaje del pueblo venezolano que tendrá lugar en la Plaza Mayor este viernes, 24 de julio, con motivo del terremoto que sacudió Venezuela hace unas semanas.

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De este modo, han querido recordar a todas las personas que han fallecido en una de las catástrofes naturales más importantes de los últimos años, pereciendo más de 5.000 personas en el país sudamericano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Círculo Hispanoamericano de Salamanca (@circulohispanosal_) Como han explicado en sus redes sociales, han invitado a que la gente acompañe “a encender una luz por quienes ya no están, para mantener viva su memoria. Y también por los que lo han perdido todo y necesitan consuelo, para que la luz encendamos les guíe en las noches de dificultad”.

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas algunos de los residentes en Salamanca afectados por el terremoto lograban volver a sus casas. Por otro lado, algunos de los familiares comentaban para SALAMANCA24HORAS que esa misma noche las horas se hacían eternas al no lograr comunicarse con sus seres queridos.