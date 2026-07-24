La incansable labor de los bomberos de Salamanca y la provincia en el incendio de Burgohondo

La provincia de Salamanca se ha volcado de lleno en las labores de ayuda de cara a mitigar los efectos que está produciendo el incendio de Burgohondo en la provincia de Ávila, uno de los más grandes y devastadores de los últimos años. Ante esto, los bomberos del parque de la capital del Tormes, además de los repartidos por la provincia de Salamanca, han unido fuerzas enviado efectivos de Villares de la Reina, Ciudad Rodrigo, Béjar y los voluntarios de Ledesma, Lumbrales y Alba de Tormes. A esto, habría que sumarle la intensa labor de la Guardia Civil de Salamanca que se ha desplazado hasta la zona afectada para ayudar en las labores de emergencia.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salamanca24horas (@salamanca24horas) Desde la madrugada del jueves al viernes, 24 de julio, han acudido hasta los diferentes focos debido a que muchos de los efectivos que se encontraban en el lugar estaban totalmente desbordados. Asimismo, han alcanzando los 400 efectivos luchando conjuntamente para aplacar las llamas y evitar mayores daños de los que ya se estaban produciendo, de momento con daños materiales, únicamente.

Por parte de los bomberos del parque de Salamanca, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), ha acudido una cuadrilla con cinco efectivos, además de un vehículo forestal que se ha sumado al operativo. Los bomberos de la provincia de Salamanca se encuentran también realizando labores de ayuda, preparándose los futuros relevos de personal durante la tarde de este viernes, 24 de julio.

Uno de los momentos críticos fue el de esta noche según indicaba la Junta de Castilla y León, donde las fuertes rachas de viento aceleraban la rapidez con la que el fuego avanzaba por la seca vegetación, a raíz incluso de 4 kilómetros por hora.

De momento las llamas han calcinado un total de 9.000 hectáreas, según apuntan los datos oficiales, encontrándose el mismo en nivel 2 de gravedad y afectando directamente a las viviendas de los diferentes pueblos del Valle del Tiétar, así como los situados en comarcas colindantes.

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Cabe destacar que la evolución del incendio ha obligado al corte total de varias carreteras, entre ellas: la N-403 entre los kilómetros 83 y 100, la AV-502 entre los kilómetros 14 y 31, la AV-512 entre los kilómetros 0 y 7, la AV-504 entre los kilómetros 0 y 8,5, la AV-902 entre los kilómetros 0 y 6 y la AV-562 desde el límite provincial hasta Cebreros.