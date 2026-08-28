Quejas por la vegetación que amenaza la muralla histórica de Béjar

La Asociación Muralla Antigua de Béjar, junto a FEVESA denuncian el estado en que se encuentra la muralla histórica del municipio, amenazada por la vegetación.
En un comunicado exponen que "la vegetación se apodera de al menos tres tramos de la muralla antigua de Béjar sin que las administraciones competentes hayan adoptado aún medidas necesarias de conservación".
Alertan del riesgo real de deterioro estructural e incluso de derrumbe parcial si no se actúa con urgencia para salvaguardar uno de los monumentos más significativos del patrimonio histórico de la provincia salmantina.
Desde la Asociación Muralla Antigua de Béjar trasladan su preocupación, exigiendo una intervención "urgente". Aseguran también que se han dirigido en reiteradas ocasiones con escritos al Ayuntamiento de Béjar, poniendo en su conocimiento el estado de deterioro del monumento y reclamando actuaciones concretas de limpieza y mantenimiento.
Ante la falta de respuesta efectiva por parte del consistorio, las asociaciones han llegado incluso a solicitar la intervención del Servicio Territorial de Turismo y Cultura de la Junta de Castilla y León, Sección de Patrimonio Cultural, organismo competente en materia de protección del patrimonio histórico en la comunidad.
En el informe emitido subrayan: "La muralla de Béjar es uno de los testimonios más valiosos de la historia medieval de la provincia de Salamanca. Construida en origen durante la dominación árabe y ampliada y reforzada en el siglo XIII por el rey Alfonso VIII de Castilla, la muralla formó parte del sistema defensivo que permitió a Béjar consolidarse como plaza fuerte en el contexto de la Reconquista. El casco antiguo de Béjar fue declarado Conjunto Histórico Artístico el 20 de julio de 1974, reconocimiento que pone de manifiesto el valor cultural e histórico excepcional de sus monumentos, entre los que la muralla ocupa un lugar central. A pesar de esta protección legal, el monumento lleva años sufriendo un proceso de deterioro silencioso que las asociaciones vecinales ya no pueden ignorar".