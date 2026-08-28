Quejas por la vegetación que amenaza la muralla histórica de Béjar

La Asociación Muralla Antigua de Béjar, junto a FEVESA denuncian el estado en que se encuentra la muralla histórica del municipio, amenazada por la vegetación.

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En un comunicado exponen que "la vegetación se apodera de al menos tres tramos de la muralla antigua de Béjar sin que las administraciones competentes hayan adoptado aún medidas necesarias de conservación".

Alertan del riesgo real de deterioro estructural e incluso de derrumbe parcial si no se actúa con urgencia para salvaguardar uno de los monumentos más significativos del patrimonio histórico de la provincia salmantina.

Desde la Asociación Muralla Antigua de Béjar trasladan su preocupación, exigiendo una intervención "urgente". Aseguran también que se han dirigido en reiteradas ocasiones con escritos al Ayuntamiento de Béjar, poniendo en su conocimiento el estado de deterioro del monumento y reclamando actuaciones concretas de limpieza y mantenimiento.

Vegetación Acumulada En La Muralla De Béjar | FEVESA

Ante la falta de respuesta efectiva por parte del consistorio, las asociaciones han llegado incluso a solicitar la intervención del Servicio Territorial de Turismo y Cultura de la Junta de Castilla y León, Sección de Patrimonio Cultural, organismo competente en materia de protección del patrimonio histórico en la comunidad.

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