La basura rebosa a las puertas del Punto Limpio de Las Torres

Lamentable situación a las puertas del Punto Limpio de Las Torres. Los vecinos de la localidad se encuentran muy molestos por la cantidad de basura que se ha dejado a las puertas del recinto y que da una imagen bochornosa.

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Muebles, puertas, cajas de cerveza, garrafas de aceite y sinfín de basura se acumula fuera del recinto ante las quejas de los vecinos, que consideran una falta de respeto la situación y claman para pedir civismo y cumplir con la higiene mínima a la hora de depositar la basura en el Punto Limpio.