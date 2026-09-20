Incivismo y acumulación crónica de residuos en la Avenida de Portugal

El paisaje urbano de la Avenida de Portugal vuelve a verse empañado por la falta de civismo. A la altura del número 138, los contenedores de basura presentan de manera habitual una imagen deplorable de suciedad y abandono que afecta directamente a la calidad de vida de los residentes de la zona.

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El mal estado de la zona se debe principalmente a la forma en que se depositan los residuos, lo que genera un taponamiento que imposibilita a los vecinos de los portales colindantes utilizar los depósitos adecuadamente. Entre la basura acumulada no solo hay restos domésticos, sino también sobrantes de mercancías de los comercios de alrededor y grandes cantidades de cartonaje tirado directamente por el suelo.