Los peatones, obligados a bajar a la calzada a la salida de un colegio de Salamanca por los coches aparcados

A pesar de los anuncios difundidos por la Policía Local de Salamanca, la salida de los colegios públicos, privados y concertados continúa dejando imágenes que ponen el foco en la educación vial. Así lo denuncia la situación que, según se señala, se repite cada día entre las 13:00 y las 13:30 horas en la calle Miróbriga.

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La fotografía muestra la acera ocupada, obligando a los peatones a desplazarse por la calzada para poder continuar su recorrido. La escena se plantea como un ejemplo cotidiano de los problemas que pueden generarse en los accesos a los centros educativos durante los horarios de entrada y salida.