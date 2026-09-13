Los vecinos de la calle Mayor de Chamberí denuncian de la acumulación de muebles junto a los contenedores

La presencia de muebles y enseres junto a los contenedores de basura de la calle Mayor de Chamberí, en Salamanca, se ha convertido en una estampa recurrente que vuelve a poner el foco en la gestión de los residuos voluminosos en la zona.
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Los objetos se encuentran acumulados junto a los depósitos de basura, ofreciendo una imagen de dejadez en el entorno urbano.
Desde el vecindario se reclama una rápida intervención de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Salamanca para retirar el mobiliario.