Tres agresiones en apenas cuatro horas dejan un herido en la Plaza Mayor

La madrugada del domingo ha dejado una sucesión de tres agresiones en diferentes puntos de Salamanca, según ha podido saber Salamanca24horas. Los avisos se concentraron entre la 1:50 y las 5:29 horas, en plena madrugada de sábado a domingo.

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El primer suceso tuvo lugar a las 1:50 horas en la avenida Luis Camoens, donde se registró una agresión con amenaza, sin que la víctima precisara ser trasladada al Hospital.

Posteriormente, a las 5:06 horas, los servicios de emergencia recibieron un nuevo aviso por otra agresión en la céntrica Puerta de Zamora. Nuevamente, las lesiones sufridas por la víctima no revestían gravedad, por lo que no requirió ser trasladada al Complejo Hospitalario de Salamanca.

Tan solo 23 minutos después, a las 5:29 horas, se produjo otro episodio en uno de los puntos más concurridos de la ciudad: la Plaza Mayor. En esta ocasión, el incidente dejó un herido de unos 25 años que tuvo que ser trasladado al hospital.