Sorprenden a un conductor positivo en cocaína y con un coche sobre el que pesaba una orden de precinto en Salamanca

Un conductor ha sido denunciado durante la madrugada de este domingo después de dar positivo en cocaína en un control preventivo de drogas realizado en la avenida de los Comuneros.

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Los hechos han tenido lugar en torno a las 2:35 horas, cuando los agentes de la Policía Local sometieron al conductor de un turismo a las pruebas destinadas a detectar la presencia de sustancias estupefacientes en el organismo. El resultado fue positivo en cocaína.

Durante la intervención, los agentes comprobaron además que sobre el vehículo pesaba una orden de precinto y que la inspección técnica del mismo se encontraba fuera de vigencia.