Muere el empresario salmantino José Antonio Campal  tras sufrir un accidente de moto en Vitoria

El empresario salmantino José Antonio Campal ha fallecido este sábado en Vitoria-Gasteiz tras sufrir un accidente de moto en la salida de la AP-1 hacia la N-622.

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El siniestro se produjo alrededor de las 12:40 horas en este tramo de la red viaria alavesa. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que encontraron al motorista gravemente herido e iniciaron las maniobras de reanimación. Finalmente, los sanitarios movilizados en el lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.

La víctima era José Antonio Campal, empresario salmantino de 54 años y vinculado a la compañía Bernabé Campal, una de las empresas con mayor trayectoria en el sector agroalimentario de la provincia.