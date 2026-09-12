Muere el empresario salmantino José Antonio Campal  tras sufrir un accidente de moto en Vitoria

El empresario salmantino José Antonio Campal ha fallecido este sábado en Vitoria-Gasteiz tras sufrir un accidente de moto en la salida de la AP-1 hacia la N-622.
El siniestro se produjo alrededor de las 12:40 horas en este tramo de la red viaria alavesa. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia, que encontraron al motorista gravemente herido e iniciaron las maniobras de reanimación. Finalmente, los sanitarios movilizados en el lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento.
La víctima era José Antonio Campal, empresario salmantino de 54 años y vinculado a la compañía Bernabé Campal, una de las empresas con mayor trayectoria en el sector agroalimentario de la provincia.
Con sede central en Huerta, Bernabé Campal cuenta con una trayectoria de más de medio siglo. La compañía desarrolla su actividad en ámbitos como la comercialización de cereales, legumbres, fertilizantes, fitosanitarios, semillas, gasóleo y lubricantes, además de ofrecer servicios de almacenaje, logística y acondicionamiento de productos agrícolas.