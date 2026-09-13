Un coche echa a arder de madrugada en la A-66

Un coche ha ardido durante la madrugada de este domingo en la A-66, a la altura del kilómetro 34, en Salamanca.

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Tal y como han podido confirmar fuentes oficiales, el aviso se produjo sobre las 00:39 horas, cuando se alertó del incendio del vehículo. A la llegada de los efectivos, el turismo se encontraba ardiendo prácticamente en su totalidad.

Una vez en el lugar, los trabajos se centraron en extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagase a la vegetación, el pasto y los rastrojos próximos a la autovía.