Salamanca vive su último domingo de fiestas con una intensa jornada de tradición, motor, teatro de calle y grandes conciertos

Salamanca se prepara para vivir una intensa y variada jornada festiva que combinará la tradición, el motor, la música en directo de todos los estilos y propuestas familiares para despedir por todo lo alto los eventos programados en distintos puntos de la ciudad.

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La actividad matinal arrancará a las 10:30 horas con dos citas simultáneas. Por un lado, la Puerta Zamora acogerá la salida del XXXVIII Día del Tamborilero, organizado junto a la peña folclórica El Tamboril, cuyos participantes se concentrarán posteriormente en la emblemática Plaza Mayor. A esa misma hora, los aficionados al motor tienen una cita en el paseo arbolado junto a la iglesia Nueva del Arrabal con el V Concurso de elegancia de automóviles clásicos Ciudad de Salamanca, una iniciativa del Museo de Historia de Automoción y los clubs locales.

Por la tarde, el protagonismo se trasladará a las calles con el tradicional desfile de los cabezudos, que saldrán a las 18:30 horas desde el polideportivo municipal de la Alamedilla acompañados por la charanga El Meneito. Su amplio recorrido enlazará puntos clave como la Plaza España, calle Toro, la Plaza Mayor, rúa Mayor y San Pablo antes de regresar al punto de partida. En paralelo, dentro del XX Festival de Artes de Calle, el público familiar podrá disfrutar de Recicla Juegos en la Plaza Barcelona y del espectáculo circense L’appel Du Vide de la compañía Siroco Circo en el Patio Chico. La Banda Municipal de Música también pondrá su nota sonora con un concierto a las 19:00 horas en el parque de la Alamedilla.