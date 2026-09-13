La Fiscalía registra más investigaciones y condenas por maltrato animal en 2025 pese al descenso de procedimientos

La Fiscalía General del Estado (FGE) incoó un total de 1.232 procedimientos judiciales por maltrato a animales domésticos durante 2025, lo que supone un descenso del 18,6% respecto a los 1.515 procedimientos registrados un año antes.

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Sin embargo, la actividad investigadora y el número de condenas aumentaron durante el pasado ejercicio. En concreto, la Fiscalía incoó 366 diligencias de investigación, frente a las 307 de 2024, lo que representa un incremento del 19,2%.

También se incrementaron las sentencias condenatorias. Durante 2025 se dictaron 283 condenas por maltrato animal, frente a las 262 del año anterior, un 8% más. Por contra, las sentencias absolutorias descendieron de 62 a 58.

Los datos aparecen recogidos en la Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025, presentada este jueves durante el acto solemne de apertura del Año Judicial 2026/2027 en el Tribunal Supremo.

313 escritos de acusación En materia de maltrato animal, la Fiscalía presentó durante el pasado año 313 escritos de acusación, un 11,3% menos que en 2024, cuando fueron 353.

En el conjunto de las diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, la Fiscalía incoó 3.089 procedimientos durante 2025. De ellos, 462 correspondieron a delitos contra el medio ambiente; 1.340, a urbanismo y ordenación del territorio; 103, a patrimonio histórico; 378, a delitos contra la flora y fauna; 440, a incendios forestales, y 366, a malos tratos contra animales domésticos.

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De estas diligencias, 1.493 fueron objeto de denuncia o querella por parte del Ministerio Fiscal, mientras que 1.271 fueron archivadas. La propia Memoria precisa que estas cifras incluyen diligencias iniciadas en 2024 que finalizaron durante 2025 y no aquellas que permanecían en tramitación al terminar el pasado año.

En cuanto a los procedimientos judiciales, se incoaron 4.707 en total. Los relacionados con malos tratos a animales domésticos fueron 1.232, por detrás de los procedimientos de urbanismo y ordenación del territorio (1.072) y de incendios forestales (942).

Más de 1.000 sentencias condenatorias Durante 2025 se presentaron 1.478 escritos de acusación en el conjunto de estas materias. De ellos, 106 fueron por delitos contra el medio ambiente, 624 por urbanismo y ordenación del territorio, 36 por delitos sobre el patrimonio histórico, 282 por delitos contra la flora y fauna, 117 por incendios forestales y 313 por malos tratos a animales domésticos.

Por otro lado, los tribunales dictaron 1.087 sentencias condenatorias relacionadas con estas materias. De ellas, 283 correspondieron a casos de maltrato animal.

Las sentencias absolutorias fueron 221, de las que 58 estuvieron relacionadas con malos tratos a animales domésticos.

82 demoliciones por construcciones ilegales La Memoria de la Fiscalía también vuelve a poner el foco en la necesidad de reforzar el control de las ejecuciones de demoliciones derivadas de construcciones ilegales.

El Ministerio Fiscal considera “imprescindible” un mayor control de estas ejecutorias para restaurar el orden jurídico alterado y reclama que los delegados de medioambiente de las fiscalías asuman un papel activo en este seguimiento, reforzando las secciones cuando sea necesario.