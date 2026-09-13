‘El Expolio’, la marcha que estrenará este domingo la Agrupación Musical de La Expiración en honor a la Vía Áurea

El XXXVII Encuentro de Cofradías trae consigo un sinfín de novedades. Además de la Vía Aurea que reunirá por el centro de la capital del Tormes a miles de personas y cientos de cofrades, se sumarán nuevas composiciones en honor a uno de los eventos más grandes que se vivirán en Salamanca.

Publicidad Publicidad

En esta ocasión, se estrenará una pieza de la Agrupación Musical de La Expiración que acompañará a Jesús Despojado durante la ‘Macroprocesión’, haciendo que se rinda un culto especial a una de las imágenes más queridas de Salamanca.

Además, está compuesta por Javier Cebrero Arias, con una reconocida trayectoria en la Semana Santa de Sevilla, componiendo algunas de las marchas procesionales de Andalucía, y siendo ya conocido en Salamanca por componer algunas de las melodías de la Agrupación Musical Virgen de la Vega de Salamanca.

Cartel Del Concierto Donde Se Estrenará El Expolio De La Agrupación Musical De La Expiración

El sevillano de cuna y con una gran familia ligada al mundo del arte, llegó a ser director musical en la Agrupación Musical Angustias Coronada (Sección Musical de Los Gitanos), y también prestó sus servicios en formaciones de gran prestigio como la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora del Sol y la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Victoria (Las Cigarreras).

Con todo esto, ha conseguido dominar diferentes estilos y sonoridades en el mundo cofrade, destacando que de sus manos han salido más de una treintena de obras, siendo algunas de las más célebres Salud para los enfermos", así como "Contigo", "Lleva sv Nombre" o "Mi Ángel de la Madrugá".

Publicidad Publicidad

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A.M. LA EXPIRACIÓN - 𝐒𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍𝐂𝐀 (@am.expiracion) El acto se realizará este domingo, 13 de septiembre, a partir de las 12:30 horas, con ocho marchas diferentes antes de llegar al éxtasis en la Iglesia de San Sebastián con ‘El Expolio’.

La setlist será la siguiente: