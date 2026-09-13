La Plaza Mayor se queda pequeña para M-Clan

La Plaza Mayor de Salamanca se ha quedado pequeña este sábado para recibir a M-Clan. El grupo ha reunido a cientos de salmantinos en una de las citas musicales más destacadas de las fiestas.

Publicidad Publicidad

Concierto M Clan 37

Con más de tres décadas de trayectoria, M-Clan se ha consolidado como una de las bandas de referencia del rock español. Su directo ha llevado hasta el corazón de Salamanca un repertorio marcado por algunos de los grandes éxitos de su carrera, con canciones que forman parte del imaginario musical de varias generaciones.

Concierto M Clan 38

La actuación ha comenzado ante una Plaza Mayor abarrotada. A medida que avanzaba el concierto, el público ha ido acompañando las canciones más conocidas del grupo, especialmente aquellas que han marcado sus distintas etapas y que siguen formando parte de sus directos.

Concierto M Clan 32

Publicidad Publicidad

El repertorio ha recorrido buena parte de la historia de M-Clan, combinando temas de sus primeros años con algunas de las canciones que les llevaron a convertirse en una de las bandas más populares del rock nacional. La respuesta desde la plaza ha sido constante, con un público que ha cantado y seguido el concierto con emoción y entusiasmo.

Concierto M Clan 36