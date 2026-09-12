(1-0) Asier vuelve a vestirse de héroe en el Salamanca CF UDS

Asier. Otra vez Asier. El salmantino marcó el tanto de la victoria del Salamanca CF UDS ante el Getafe B en el tiempo de descuento y volvió a ser el héroe en el estadio Helmántico.

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El once titular de Iker Muniain estuvo formado por Unai Ayala en meta; Ucín, Juancho, Sanvi y Murua en defensa; Cristeto, Eguaras y Alsua en la medular; y con William, Luis Bilbao y Urki en ataque.

Los primeros compases del choque dejaron las mejores ocasiones del Salamanca CF UDS con Urki muy activo. Sin embargo, el paso de los minutos dejó un duelo más plomizo y con menos llegadas a las áreas. Lo peor para los charros, los cambios por lesión de Luis Bilbao y Sanvi, que fueron sustituidos antes del descanso por Caramelo y Levrand.

La segunda mitad tuvo mucho menos ritmo y menos acercamientos a las porterías. Unai Ayala tuvo que aparecer a los cinco minutos de la reanudación en un disparo manso del equipo visitante.