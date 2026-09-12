El Salamanca CF UDS, a por otro triunfo ante el Getafe B

El Salamanca CF UDS llega a la segunda jornada de Segunda RFEF con el impulso de la remontada ante el Guadalajara en el descuento y con la victoria en el último segundo ante el Caudal Deportivo en Copa RFEF.

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Este sábado, a las 21 horas, el conjunto de Iker Muniain recibe en el estadio Helmántico al filial del Getafe. Los azulones empataron a dos en su visita al Conquense.

“A lo que nos queremos abonar es al juego y a competir. Somos conscientes de que si estamos bien en eso, estamos cerca de la victoria. Luego hay muchos condicionantes para ganar. Están siendo partidos vistosos y nos gusta el dinamismo, es la identidad del equipo”, incide Muniain.

El técnico navarro confía en recuperar a Marc Prat y a Caramelo y también explicó en rueda de prensa que Larry, su último fichaje, está todavía falto de ritmo de competición.