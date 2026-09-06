(2-3) Grandísima remontada en el descuento del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS logró una gran remontada en el tiempo de descuento ante el Guadalajara. Los de Muniaín perdían 2 a 1 en el minuto 90 y le dieron la vuelta al partido con los goles de Caramelo y Alsua.

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El once de Muniain estuvo formado por Unai Ayala en portería; Ucín, Juancho, Murua y Levrand en defensa; Cristeto y Barriga en el doble pivote; y con Luis Bilbao, Urki y William por detrás de Vicandi.

Los primeros cuarenta y cinco minutos solo tuvieron un color, el morado del Guadalajara. Los locales acosaban una y otra vez la meta de Unai Ayala y los charros apenas eran capaces de enlazar pases para sacudirse la presión.

Casi lo mejor para el Salamanca CF UDS fue el resultado al descanso. Los locales se marchaban con ventaja de 1-0 con un gol de Bautista, pero marraban numerosas ocasiones y Unai Ayala era el mejor de los charros.

La segunda mitad fue completamente diferente. El Salamanca CF UDS salió con fuerza y pundonor para buscar el empate. William se mostró muy activo y fue el primero en probar al meta rival. Sin embargo, el gol del 1-1 estaba destinado para Juancho, que remachó una falta cerrada botada por Cristeto.

El capitán del Salamanca CF UDS marraba un penalti poco después y, con el lamento todavía en el cuerpo, el Guadalajara se adelantaba con un gol de Roni tras un desajuste defensivo de los charros.

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