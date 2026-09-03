Iker Muniain deja abierto el mercado del Salamanca CF UDS: “Nosotros todavía estamos abierto a lo que se pueda dar”

Primera rueda de prensa de Iker Muniain para la temporada en Segunda RFEF. El técnico del Salamanca CF UDS se muestra contento con la pretemporada de su equipo, deja abierto el mercado a una incorporación más y avisa sobre el peligro del Guadalajara.

Publicidad Publicidad

Fin a la pretemporada y turno para la competición. “Todo lo que haces desde el día que inicias, va enfocado en esa preparación para llegar de la mejor manera al primer partido. Hemos hecho una pretemporada bastante buena, hemos tenido capacidad para tener muchos días de entrenamiento y partidos para ajustar”.

Nivel de la plantilla. “Estoy muy contento con toda la plantilla. Sobre todo, explicaba el otro día, en relación al contexto que nos hemos encontrado y habíamos planificado al llegar aquí. Tenemos el 95% de la plantilla nueva, estoy sorprendido por la adaptación de todos ellos. Todavía nos queda ese margen de mejora. Nosotros todavía estamos abiertos a lo que se pueda dar (en el mercado) sin hacer ninguna locura y poniendo cabeza en todas las situaciones”.