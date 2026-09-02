Rafa Dueñas volverá a sentarse en el banquillo del estadio Helmántico

Rafael Alejandro Dueñas es el hombre fuerte de Manuel Lovato en el Salamanca CF UDS. El mexicano ha tomado las riendas del equipo de Liga Nacional y dirigirá al Juvenil A durante toda la temporada.

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El primer partido liguero del Salamanca CF UDS en Liga Nacional se ha fijado en el estadio Helmántico. El domingo 13 de septiembre, a las 12 horas, los salmantinos recibirán al Colegios Diocesanos en la primera jornada de competición.