Más de una década anunciando eventos benéficos por toda España que nunca llegan a celebrarse: el rastro que llega hasta Salamanca

La creación de un comedor social para ancianos y niños en el distrito boliviano de El Plan Tres Mil, en Santa Cruz; la ayuda económica a centros para niños con Síndrome de Down; la lucha contra el Apartheid de Género que sufren las mujeres afganas o la denuncia contra el acoso escolar. Todas estas son causas que, por su propia naturaleza, apelan directamente a la solidaridad y pueden llevar a muchas personas a colaborar.

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Precisamente a esa empatía apelaba Jesús Antonio F. O. cuando, el pasado 23 de julio, remitió a Salamanca24horas.com un correo electrónico en el que anunciaba la celebración de un evento benéfico en Salamanca para el día siguiente.

El nombre de este malagueño, que ha ido dejando una extensa huella en internet a través de artículos, cartas y textos de opinión remitidos a diferentes medios locales, puede encontrarse con relativa facilidad en el entramado web.

Una búsqueda devuelve decenas de publicaciones en medios de diferentes puntos de España, fundamentalmente a través de textos que él mismo remite a las redacciones, e incluso la web de la Junta de Castilla y León todavía mantiene una convocatoria en Zamora para presentar un libro escrito por el propio Jesús Antonio: ‘El periodismo según mis ojos’

Esa presencia pública, sin embargo, es solo una parte de una actividad mucho más amplia. Paralelamente, Jesús Antonio F. O. lleva años anunciando eventos de carácter solidario en diferentes ciudades españolas. Marchas moteras, rutas ciclistas, conciertos, pasacalles, actuaciones musicales o espectáculos vinculados a diferentes causas sociales aparecen en sus comunicaciones dirigidas a medios locales.

El problema surge cuando se intenta seguir el rastro de esas actividades, porque muchas de ellas nunca llegan a celebrarse. Hay una extensa lista de noticias que anuncian previamente esos eventos, pero es imposible encontrar una sola publicación de cómo se desarrolló el acto y mucho menos imágenes del mismo.

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Salamanca24horas.com pudo comprobarlo directamente este verano, después de recibir una convocatoria para un supuesto espectáculo de danzas andinas en la Plaza Mayor de Salamanca.

El acto estaba previsto para el 24 de julio a las 12:00 horas y consistiría, según la información facilitada, en un espectáculo de danzas andinas destinado a recaudar “material escolar, sanitario, enseres, ropa y fondos económicos” para la creación de un comedor social en El Plan Tres Mil, presentado como el distrito más poblado y vulnerable de la localidad boliviana de Santa Cruz.

El evento nunca se celebró.

El anuncio de esa convocatoria contenía, además, un elemento especialmente llamativo: el correo incluía de forma expresa un número de cuenta bancaria perteneciente a Jesús Antonio F. O. o su número de teléfono para realizarle ingresos por Bizum. Además, para ganar credibilidad (o quizá para otros ‘fines’) en esta y otras convocatorias aseguraba que hará un viaje a estos lugares: “el equipo viajará del 3 al 21 de diciembre, pudiéndose unir cualquier persona que quiera” (texto incluido en otras convocatorias de otras ciudades).

Menos de un mes después, el mismo hombre, que ya había realizado otra convocatoria que no se celebró en los primeros meses del año, volvía a ponerse en contacto con este medio. En esta ocasión anunciaba una ruta ciclista por las calles de Salamanca en la que, según aseguraba, participarían 25 deportistas en apoyo a las mujeres de Afganistán. La actividad estaba fijada para las 18:00 horas del sábado 15 de agosto, pero, como la anterior, ni rastro de Jesús Antonio ni de ningún tipo de participante.

De hecho, tras la investigación, se constató que realizó otra convocatoria en Salamanca en mayo de este año: Una presunta ruta motera benéfica para crear un centro de formación laboral para niños con discapacidad en Bolivia.

Tres convocatorias, tres fechas y ningún evento celebrado.

La comprobación de lo ocurrido en Salamanca llevó a este medio a tirar del hilo y revisar la actividad de Jesús Antonio F. O. durante los últimos años. El resultado permite reconstruir un patrón que se extiende por diferentes puntos de España y que, además de los eventos que nunca llegan a celebrarse, deja tras de sí entidades que niegan haber colaborado con él y testimonios de personas que aseguran haber entregado dinero a cambio de una publicidad que nunca recibieron.

Todo ello dibuja el rastro de más de una década de eventos solidarios anunciados por Jesús Antonio F. O. que finalmente no llegan a celebrarse, junto a otras actuaciones que diferentes afectados califican como estafas.

El evento que nunca llegó a Salamanca Todo comenzó en Salamanca el pasado 23 de julio.

Ese día, Jesús Antonio F. O. remitió a este medio un correo electrónico anunciando para el día siguiente un espectáculo de danzas andinas.

La actividad estaba fijada para las 12:00 horas del viernes 24 de julio en la capital salmantina, pero el correo apenas aportaba información concreta sobre la organización del acto. No especificaba con claridad cuestiones habituales en una convocatoria de estas características y tampoco existía constancia de una autorización municipal.

A la hora fijada Salamanca24horas.com acudió a la Plaza Mayor de Salamanca.

No había espectáculo de danzas andinas. No había participantes. No había material para recoger. No había ningún acto relacionado con la convocatoria difundida el día anterior. El evento, sencillamente, no se celebró.

Este medio intentó entonces contactar con Jesús Antonio F. O. para conocer los motivos. Durante horas no respondió a las llamadas ni compareció en el lugar anunciado.

Finalmente, respondió por correo electrónico y aseguró que el evento había sido trasladado a Madrid debido a las “altas temperaturas”, en un día en el que en Madrid el termómetro estaba varios grados por encima que lo que se marcaba en Salamanca.

No consta, tampoco, la celebración del acto en la capital de España y tras pedirle imágenes para corroborarlo, de este y otros actos, adoptó una actitud defensiva y evasiva: “A ver, usted no ha hecho una difusión con antelación comprometida con este proyecto. No necesito aplausos ni ninguna nota prensa. Muchas gracias, le reitero, pero no me interesa. Esto solo busca personas que colaboren”, contestó a un correo electrónico donde literalmente se le solicitaba lo siguiente: “Buenas tardes, ¿nos puede enviar fotografías de la actividad en Madrid? Además, sobre los comedores sociales de Bolivia, ¿podría decirme donde se encuentran?”

A esta ausencia en la Plaza Mayor se suma otra circunstancia: el Ayuntamiento de Salamanca confirmó a este medio que no había recibido ninguna solicitud ni concedido autorización para la celebración del evento anunciado.

La propia ordenanza municipal establece que este tipo de actividades requiere presentar una solicitud con una antelación mínima de diez días hábiles respecto a la fecha prevista.

Tampoco se celebró la segunda actividad anunciada en Salamanca. La ruta ciclista prevista para el 15 de agosto, supuestamente protagonizada por 25 deportistas en apoyo a las mujeres afganas, no tuvo lugar.

Pero Salamanca no parece ser un caso aislado.

El mismo patrón se repite en diferentes ciudades Al ampliar la investigación, Salamanca24horas.com ha localizado comunicaciones y notas de prensa remitidas por Jesús Antonio F. O. a medios locales de diferentes puntos de España, entre ellos Medina del Campo, León, Puertollano, El Bierzo, Huelva y Manacor.

El contenido cambia de una ciudad a otra, pero la estructura se mantiene.

En unas ocasiones anuncia marchas moteras, rutas ciclistas (con ropa y sin ropa, según la ocasión) “por la paz”, pasacalles de gaiteros, conciertos de góspel, chirigotas o actuaciones de boleros, entre otras. Todas ellas aparecen vinculadas a diferentes causas solidarias.

Sin embargo, en los casos revisados por este medio no se ha encontrado constancia de que estos actos llegaran finalmente a celebrarse.

La repetición de este tipo de anuncios es la primera pieza de un patrón que Salamanca24horas.com comenzó a investigar después de comprobar lo ocurrido en la capital salmantina.

Y aparecen más coincidencias.

Las mismas imágenes para diferentes causas Una de las primeras evidencias que llaman la atención durante la investigación es el uso reiterado de un mismo catálogo de fotografías e imágenes promocionales para anunciar actividades diferentes, en lugares distintos y con fechas diferentes.

Las imágenes -de escasa calidad y que sugieren que fueron hechas hace tiempo- se mantienen mientras cambia la causa solidaria a la que supuestamente está destinado cada evento.

Ante estas coincidencias, Salamanca24horas.com solicitó a Jesús Antonio F. O. documentación gráfica que permitiera comprobar la existencia y evolución de los proyectos benéficos a los que hacía referencia en sus comunicaciones. A pesar de que en una entrevista telefónica previa aseguró: "Hay cientos de fotografías. Te voy a pasar ahora mismo bastantes (...) Hay multitud de trabajo con instituciones educativas, con grupos de niñas que son huérfanas que las llevan monjas...".

Tras varias evasivas, remitió fotografías de viajes y diferentes edificios. Imágenes sacadas hace mucho tiempo, quizá en viajes previos que realizó, pero ninguna sobre procesos de construcción o cosas que pudieran evidenciar que la actividad de Jesús Antonio estaba beneficiando a terceros. En ese sentido, el material aportado no permite acreditar por sí mismo la ejecución ni la culminación de los proyectos anunciados.

Entre esas imágenes se encontraba precisamente el denominado ‘Comedor para el Adulto Mayor CEPAIM’, situado en El Plan Tres Mil, en Santa Cruz de Bolivia, uno de los proyectos a los que Jesús Antonio F. O. asegura haber contribuido. La fotografía que facilitó para corroborarlo era una imagen desde la calle de un patio situado al lado de este centro cuando se estaban realizando unas supuestas obras (solo hay algunos montones de arena y una escalera).

Obras en el Comedor para el Adulto Mayor CEPAIM

Otra supuesta imagen sobre el comedor solo muestra algunas sillas colocadas sobre una mesa.

La investigación llevó entonces a Salamanca24horas.com a contactar directamente con el Padre Alexis Rearte, sacerdote de la parroquia ‘Dulce Nombre de Jesús’ y responsable de la organización vinculada al centro. Su respuesta fue que no conocen a Jesús Antonio F. O. y que nunca han recibido ayuda de él.

Imagen enviada por Jesús Antonio sobre el supuesto comedor

Según explicó, las obras y reformas del edificio han sido asumidas íntegramente por la iglesia local.

Es decir, una de las entidades que aparecen vinculadas a los proyectos anunciados niega haber recibido las ayudas que Jesús Antonio afirma haber prestado.

Por otro lado, en diferentes informaciones difundidas por medios de comunicación aparece mencionada la ONG ‘Yo Soy Tú’, una entidad social ubicada en Málaga. De hecho, en las imágenes se puede ver al propio Jesús Antonio en uno de estos comedores posando junto a miembros de la ONG.

Sin embargo, tras contactar con la dirección de la organización, sus responsables manifestaron formalmente a este medio que Jesús Antonio F. O. no mantiene ninguna relación con la entidad.

Desde la ONG aseguran, además, que actúa por su cuenta y que habría utilizado de forma indebida el nombre y la imagen de la organización, puesto que no tienen “ninguna relación con este personaje. Lo conocemos, sí, pero porque sabemos que ha ido usando nuestro nombre”.

La imagen donde se ve a Jesús Antonio con los colaboradores de esta ONG sigue el mismo patrón que otras instantáneas que usa para promocionar sus actos. Sale posando siempre con personas, quizá aprovechando alguna visita que haya realizado, pero nunca se le ve colaborando con alguna de estas causas, más allá de una única fotografía donde parece entregar algún paquete de bolígrafos, folios y cuadernos.

Pero las contradicciones no terminan ahí.

“Plaza grande o alguna calle del centro” En el proceso de investigación, Salamanca24horas.com mantuvo una conversación telefónica de casi 30 minutos con Jesús Antonio F. O.

Durante la conversación surgieron varias incongruencias sobre su actividad solidaria, las vías que usaba para recaudar dinero o el destinatario de los fondos, asegurando siempre no estar respaldado por ninguna organización y haciéndolo todo a título personal, a pesar de haber asegurado colaborar con la ONG antes mencionada, o enviar convocatorias de prensa con actos nudistas para pedir la paz en Gaza, organizados por 'Amada Mundi’, una organización supuestamente suya.

Durante la llamada, al ser preguntado por las vías de financiación y la recaudación de fondos que había obtenido para sus proyectos en Bolivia, Jesús Antonio aseguró autofinanciarse en su totalidad y minimizó la ayuda externa:

"En realidad, yo le diría que casi nada, porque el esfuerzo viene dado por mí, prácticamente por mi trabajo. Estas cosas yo, pues prácticamente con mi trabajo, esfuerzo, poco a poco, pues también tengo una situación holgada, me lo puedo permitir. Hay pocos donantes porque tampoco... Nosotros hacemos esto un poco por sensibilizar. La mayor parte, la inmensa mayoría, ya le digo, es de mi trabajo y de mi esfuerzo.

Yo he acudido a muchas ONGs grandes y al final te das cuenta de que hay un entramado en el que el dinero se queda por el camino en sueldos y estructuras. Por eso decidí hacerlo por mi cuenta, a título individual, aunque la gente no lo entienda o desconfíe.

A mí nadie me paga por esto, al contrario, me cuesta el dinero. Si tengo un dinero ahorrado o lo que gano con mi trabajo decido emplearlo en comprar material escolar o comida para niñas en Bolivia, es mi decisión personal y no tengo por qué dar explicaciones a nadie".

Sin embargo, a pesar de afirmar que no recibía apenas donaciones y que su labor era puramente personal y autofinanciada, admitió enviar dinero a través de empresas de giro internacional hacia instituciones de la región boliviana:

"Se va enviando dinero por el Western Union o MoneyGram a la defensoría de Vallegrande (...) para que nos hagamos una idea, donde mataron al Che Guevara.

Hacer llegar dinero allí de forma oficial es un quebradero de cabeza por los impuestos y la burocracia del país. Western Union es lo más directo: yo mando el giro a nombre de la persona responsable allí en Vallegrande y al momento lo están cobrando para comprar los suministros".

Dudas que se acrecentaban aún más, a la hora de explicar el evento que supuestamente iba a celebrarse en Salamanca.

Una de ellas resulta especialmente significativa.

Preguntado por el lugar de celebración, no identificó la Plaza Mayor de Salamanca, pese a que el evento estaba previsto para el día siguiente en la capital salmantina. En su lugar, se refirió a ella como “plaza grande” o planteó que podría desarrollarse en “alguna calle del centro”.

“Nosotros no estamos montando un escenario ni una infraestructura que requiera una licencia compleja. Es una acción a pie de calle, informativa y de concienciación. Estaremos por la zona centro, donde haya flujo de gente, como se ha hecho toda la vida", aseguró.

La conversación también permitió conocer que, según diferentes fuentes y publicaciones localizadas durante la investigación, Jesús Antonio F. O. se presenta profesionalmente de maneras muy diferentes.

En distintos momentos aparece definido como escritor, autor, periodista, activista, publicista, músico, bailarín o promotor social.

La suma de estas circunstancias llevó a Salamanca24horas.com a ampliar la investigación hacia otro tipo de actuaciones atribuidas a él.

Y es entonces cuando aparece un segundo frente: la publicidad.

Decenas de afectados denuncian públicamente cobros por acciones publicitarias que aseguran no haber recibido.

50 euros por abanicos solidarios que nunca se crean Durante esta investigación, Salamanca24horas.com ha localizado numerosas publicaciones periodísticas, denuncias y quejas públicas de personas que aseguran haber resultado perjudicadas después de recibir ofertas de publicidad vinculadas a supuestas acciones solidarias.

Una de las principales fuentes localizadas es el grupo de Facebook ‘Afectados Estafa J. A. F. O.’, donde decenas de personas exponen sus experiencias y aportan documentación sobre las operaciones que, según denuncian, habrían llevado a cabo.

El patrón que describen varios de ellos es similar: Jesús Antonio F. O. contactaría con establecimientos y se presentaría como publicista para ofrecerles una acción promocional vinculada a una causa benéfica.

A cambio, solicitaría una donación de entre 10 y 50 euros.

Una de las personas que asegura haber resultado perjudicada es María Teresa Ramos, propietaria junto a su marido de una empresa de impresiones 3D en Almería.

Según relata, Jesús Antonio F. O. contactó telefónicamente con ellos después de localizar el contacto de la empresa en la puerta del establecimiento, que únicamente permanece abierto durante las tardes.

Durante la conversación, se presentó como publicista, una actividad que también manifestó ejercer durante la conversación mantenida posteriormente con Salamanca24horas.com.

La propuesta consistía en realizar una tirada de abanicos para repartir durante la Feria de Almería, en los que aparecería el logotipo de la empresa.

Los empresarios aceptaron la propuesta después de recibir los diseños gráficos y abonaron 50 euros.

Después del pago, sin embargo, comenzó lo que los afectados describen como una ausencia de comunicación.

“Tras varias semanas sin recibir ninguna respuesta, intentamos comunicarnos con él, y en ese momento nos dimos cuenta de que nos había bloqueado por vía telefónica”, relata María Teresa Ramos.

Los empresarios aseguran que no recibieron los abanicos, que no obtuvieron respuesta a sus mensajes y que tampoco recuperaron el dinero.

Fue durante la primera semana de agosto de 2026 cuando localizaron el grupo de Facebook en el que otras personas relataban experiencias similares.

Tras publicar su caso el pasado 7 de agosto, comenzaron a contactar con otros afectados y, según explican, tienen previsto poner los hechos en conocimiento de las autoridades policiales.

Su caso constituye uno de los testimonios que Salamanca24horas.com ha podido contrastar durante una investigación en la que aparecen decenas de personas que aseguran haber sufrido actuaciones similares. Algunas de ellas, ya han conseguido por la vía judicial subsanar esa pérdida económica.

Un patrón que se repite durante años La sucesión de hechos plantea una pregunta: ¿se trata de episodios aislados o existe un patrón continuado?

Los elementos recopilados por Salamanca24horas.com apuntan a una misma metodología que aparece en diferentes momentos y lugares: anuncios de actividades solidarias, utilización de causas especialmente sensibles, imágenes reutilizadas, referencias a organizaciones que niegan cualquier vínculo y, en paralelo, ofertas de publicidad a pequeños negocios a cambio de cantidades económicas.

En Salamanca, además, existen tres hechos que este medio ha podido comprobar directamente: los tres eventos anunciados no se celebraron.

En el segundo de ellos, además, el Ayuntamiento confirmó que nunca había recibido una solicitud ni concedido autorización para la actividad.

La investigación ha permitido reconstruir así un recorrido que se extiende durante más de una década y que afecta a diferentes ciudades españolas.

Lo que comenzó con un correo anunciando un espectáculo de danzas andinas en la Plaza Mayor de Salamanca terminó llevando a este medio hasta testimonios de afectados, entidades que niegan cualquier relación con él y publicaciones de años anteriores que muestran un patrón similar.

Los hechos recopilados podrían tener consecuencias jurídicas si fueran denunciados y posteriormente acreditados ante los tribunales. Hasta el momento, este medio no ha podido determinar si alguna persona realizó aportaciones económicas a través de transferencia bancaria o Bizum en relación con las convocatorias solidarias analizadas

La investigación de Salamanca24horas.com no determina por sí misma la existencia de un delito ni la responsabilidad penal de Jesús Antonio F. O. Esa valoración corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales.

Lo que sí ha podido comprobar este medio es que los eventos anunciados en Salamanca no llegaron a celebrarse, que el Ayuntamiento no recibió solicitud para uno de ellos y que varias de las entidades a las que Jesús Antonio vincula sus proyectos solidarios niegan haber colaborado con él o haber recibido las ayudas que asegura haber prestado.

A ello se suman los testimonios y quejas públicas de personas que aseguran haber entregado dinero a cambio de acciones publicitarias que, según relatan, nunca llegaron a materializarse.

Ahora queda por saber si las presuntas estafas de Jesús Antonio se han quedado solo en pequeños objetos publicitarios que no llega a elaborar (hay sentencias contra él en algunos de estos casos ya mencionados), si también alguna persona ‘ha picado’ en sus andadas ‘solidarias’ o si todos estos anuncios son para llenar su ego y se suman a los cientos de columnas que manda casi a diario a diversos medios de comunicación y portales de poca entidad.

Para terminar este reportaje apuntamos una reflexión que el propio Jesús Antonio hizo a este medio al ser preguntado por las críticas y las sospechas vertidas hacia su labor: "Es muy fácil criticar desde el sofá y poner en duda a quien intenta hacer algo por los demás. Quien quiera ver lo que hacemos, ahí están las fotos y el trabajo en el terreno. Yo tengo la conciencia muy tranquila”