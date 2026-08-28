Horario nocturno para el Salamanca CF UDS – Getafe B

El encuentro de la segunda jornada de la Segunda RFEF, dentro del grupo V, entre el Salamanca CF UDS y el filial del Getafe se jugará el sábado 12 de septiembre en el estadio Helmántico.

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El club presidido por Manuel Lovato ha puesto el horario del partido por la noche. El duelo está fijado, según confirma la RFEF, a las 21 horas de ese sábado 12 de septiembre.