Horario nocturno para el Salamanca CF UDS – Getafe B

El encuentro de la segunda jornada de la Segunda RFEF, dentro del grupo V, entre el Salamanca CF UDS y el filial del Getafe se jugará el sábado 12 de septiembre en el estadio Helmántico.
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El club presidido por Manuel Lovato ha puesto el horario del partido por la noche. El duelo está fijado, según confirma la RFEF, a las 21 horas de ese sábado 12 de septiembre.
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El motivo es no solaparse con la corrida de toros que tendrá lugar a las 18 horas en La Glorieta. Allí torearán Diego Urdiales, Emilio Justo y David de Miranda.