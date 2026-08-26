El Atlético Astorga penaliza la débil defensa del Salamanca CF UDS

El Salamanca CF UDS cayó por 2-1 en La Eragudina ante el Atlético Astorga y reciben un aviso para el debut liguero: o mejora en defensa o encajará muchos goles.

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El once de Muniain estuvo formado por Ismael en portería; Ucin, Imanol Torre, Juancho y Levrand en defensa; Cristeto y Barriga en la medular; y con William, Asier y Luis Bilbao por detrás de Vicandi.

Fue el 9 el que abrió el marcador a los 26 minutos de juego con un disparo desde dentro del área que tocó en un defensa. Pero el Atlético Astorga empataba tan solo dos minutos después (1-1).