Nuevo amistoso para el Salamanca CF UDS: turno del Atlético Astorga

El Salamanca CF UDS afrontará su penúltima prueba de la pretemporada este mismo miércoles. A partir de las 19:30 horas, el conjunto de Iker Muniain se verá las caras con el Atlético Astorga en La Eragudina.
Será una buena prueba entre dos equipos de Segunda RFEF que en principio iban a compartir grupo y finalmente estarán en grupos diferentes dentro de la cuarta categoría del fútbol español.
Los charros quieren seguir dando pasos hacia adelante en la construcción del equipo y Muniain espera recuperar efectivos que apenas ha podido disfrutar durante la fase de preparación.