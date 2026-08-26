Nuevo amistoso para el Salamanca CF UDS: turno del Atlético Astorga

El Salamanca CF UDS afrontará su penúltima prueba de la pretemporada este mismo miércoles. A partir de las 19:30 horas, el conjunto de Iker Muniain se verá las caras con el Atlético Astorga en La Eragudina.

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Será una buena prueba entre dos equipos de Segunda RFEF que en principio iban a compartir grupo y finalmente estarán en grupos diferentes dentro de la cuarta categoría del fútbol español.