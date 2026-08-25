La Bonoloto reparte 4 millones de euros en Salamanca

La suerte vuelve a sonreír a Salamanca. En esta ocasión ha sido la bonoloto, que ha repartido un total de 3.950.351,44 euros a un acertante de primera categoría al acertar los seis números. En este caso han sido el 22, 42, 27, 10, 07 y 17, habiendo además un único acertante en toda España, llevándose así el bote.
El boleto fue expedido en la avenida María Auxiliadora número 20, en el local 2, en la Administración de Lotería número 5 de Salamanca, que ha visto cómo el sorteo de este martes, 25 de agosto, ha repartido uno de los botes más importantes de la historia de la provincia.
El último mes ha traído mucha suerte a Salamanca y su provincia. Sin ir más lejos, este sábado, 22 de agosto, ha dejado parte de su segundo premio en Salamanca al número 41.270, dotado con 120.000 euros por serie. Varios boletos fueron expedidos por la Administración número 64.825, situada en el Paseo de los Robles, 33-35.
Cinco días antes, el lunes, 17 de agosto, era La Primitiva la que traía de nuevo la suerte a Salamanca, repartiendo la inmensa cifra de 1.151.151,39 euros con un boleto comprado en el despacho receptor número 64.865, más en concreto el situado en la avenida de los Comuneros, 39-45. Los números agraciados fueron 04 - 46 - 02 - 28 - 48 - 19, mientras que el complementario ha sido el 18 y el reintegro el 0. El Joker, por su parte, ha recaído en el número 7076326 .