La Bonoloto reparte 4 millones de euros en Salamanca

La suerte vuelve a sonreír a Salamanca. En esta ocasión ha sido la bonoloto, que ha repartido un total de 3.950.351,44 euros a un acertante de primera categoría al acertar los seis números. En este caso han sido el 22, 42, 27, 10, 07 y 17, habiendo además un único acertante en toda España, llevándose así el bote.

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El boleto fue expedido en la avenida María Auxiliadora número 20, en el local 2, en la Administración de Lotería número 5 de Salamanca, que ha visto cómo el sorteo de este martes, 25 de agosto, ha repartido uno de los botes más importantes de la historia de la provincia.

El último mes ha traído mucha suerte a Salamanca y su provincia. Sin ir más lejos, este sábado, 22 de agosto, ha dejado parte de su segundo premio en Salamanca al número 41.270, dotado con 120.000 euros por serie. Varios boletos fueron expedidos por la Administración número 64.825, situada en el Paseo de los Robles, 33-35.