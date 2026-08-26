El Servicio Extremeño de Salud confirma la primera muerte por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este miércoles la primera muerte por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata del primer fallecimiento notificado este 2026 y según apunta el SES se trata de una mujer de 68 años perteneciente al área de Don Benito-Villanueva de la Serena, que se encontraba ingresada en el Hospital de Don Benito.

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A mayores, la Junta de Extremadura informa de un nuevo caso de este virus en humanos, en un varón de 77 años de la localidad de Don Benito, perteneciente también al área de salud de Don Benito-Villanueva de la Serena, que no ha precisado de ingreso por el momento.