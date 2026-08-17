Marcos Rodríguez Pantoja, conocido popularmente como el ‘Niño lobo de Sierra Morena’, ha fallecido en San Cibrao de Viñas este sábado, 15 de agosto. Según ha indicado Europapress, lo hizo en la aldea de Rante a los 80 años de edad.

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Nacido el 7 de junio de 1946, vivió una infancia marcada por la pobreza y los malos tratos, criándose en la naturaleza por sí mismo hasta los 19 años, momento en el que fue encontrado por la Guardia Civil, momento en el que comenzó un largo proceso de reinserción social de la mano de un sacerdote y una monja que le enseñaron a hablar.