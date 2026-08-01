Un hombre de 46 años ha fallecido en un accidente cerca de la localidad cacereña de Hervás, a escasos minutos de la provincia de Salamanca. Un incidente que también ha dejado dos jóvenes heridos de 24 años. Según han reportado desde el Servicio de Emergencias del 112 de Extremadura, el accidente ha ocurrido a las 21:25 horas de este viernes, 31 de julio, en la carretera EX-205.

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Hasta el lugar se han movilizado una ambulancia medicalizada y otra convencional del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como un equipo del Punto de Atención Continuada (PAC), además de Bomberos del parque de Plasencia y de la Guardia Civil de Tráfico.

Según ha reportado desde el 112, los jóvenes presentarían diferentes politraumatismos en el cuerpo, por lo que tras ser atendidos ‘in situ’, han sido trasladados hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.