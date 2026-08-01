Estos son algunos consejos para prevenir el dolor de espalda en viajes largos

La Sociedad Española de Columna Vertebral ha dado una serie de recomendaciones para evitar dolores de espalda en viajes largos, un hecho que refuerza la rigidez y las molestias en esta parte del cuerpo. En todos los vehículos en los que se viaje, han explicado que lo primordial es buscar una posición cómoda, apoyar bien la espalda y cambiar de postura de manera frecuente, según ha recogido Europa Press.
Si viajamos en coche, lo suyo sería ajustar los propios pedales hasta el punto de no llegar a estirar la pierna por completo. Además, conviene sujetar el volante con los hombros totalmente relajados, así como mantener la espalda apoyada y colocar correctamente el reposacabezas.
En el caso del tren o avión recomiendan levantarse e incluso caminar siempre que se pueda. En el caso de que hubiera algún motivo que lo impida, la clave estaría en mover tobillos, piernas y hombros en el propio asiento.
Asimismo, preparar correctamente el equipaje es otro de los puntos claves, prefiriendo siempre maletas de ruedas, repartiendo el equipaje en varios bultos, evitar girar la cadera mientras se sostiene peso o levantar la carga que tengamos cerca del cuerpo. Además, también han explicado que no tengamos reparo en pedir ayuda si nuestro equipaje es pesado y debemos levantarlo del suelo.