¿Qué hacer en Salamanca en pleno mes de agosto de manera gratuita?

Salamanca llevará el arte y la cultura por diferentes zonas de la capital del Tormes. De este modo, se cumple con el fiel compromiso de ofrecer una programación cultural extensa para todos los públicos y edades, aumentado el número de eventos y la tipología de los mismos.

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Adaptándose al calor con horarios que permitirán disfrutar de las diferentes actividades, se han organizado espectáculos de todo tipo, la mayoría de ellos enmarcados en Plazas y Patios.

Teatro 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026 a las 20:00 horas

“Francisco de Vitoria: la voz y la palabra” de CÍA Etón Teatro trata sobre sus relecciones de “De Indis” y “De iure belli” y como fueron censuradas por la corte de Carlos V. En esta puesta en escena se debatirá sobre la justicia, los derechos de los ‘indios’ o sobre qué es lo justo.

7, 8 y 9 de agosto de 2026 a las 20:00 horas.

“De Indis. Por favor, firme aquí” de CÍA. La Troyana ahonda en la idea de Francisco de Vitoria concluyendo su trabajo jurídico y moral sobre “De Indis”, pero 500 años después. Al querer ir al Registro de la Propiedad, se dará cuenta de que algo no encaja en sus planes.

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14, 15 y 16 de agosto de 2026 a las 20:00 horas

“¡¡Mucho que celebrar!! Lo que el mundo le debe a Salamanca” de CÍA. Komo Teatro junta en un mismo escenario a Francisco de Vitoria, Lázaro de Tormes, Juan de Peñaranda, una joven estudiante de la USAL vestida de varón, un periodista del siglo XXI y un tuno. Todos ellos mantendrán diferentes diálogos pícaros y no tan pícaros.

Música: todo tipo de estilos para todos los públicos 1 de agosto de 2026 - Triquel en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas

8 de agosto de 2026 - Carrion Folk en los Jardines de Santo Domingo a las 22:30 horas