Las quejas por el estado de la señalización vial en la Sierra de Francia no cesan. Vecinos y conductores vuelven a denunciar la situación de numerosas carreteras de la comarca, donde algunas señales de tráfico permanecen ocultas por la maleza, deterioradas por el paso del tiempo o tan desgastadas que resultan prácticamente ilegibles.
La falta de mantenimiento dificulta la visibilidad de la señalización, especialmente en vías frecuentadas durante el verano por turistas y motoristas, lo que genera preocupación por la seguridad vial.
Los vecinos reclaman una actuación para desbrozar la vegetación y renovar las señales más deterioradas, advirtiendo de que el problema se repite desde hace años y afecta a distintos puntos de la Sierra de Francia.