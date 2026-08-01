Las quejas por el estado de la señalización vial en la Sierra de Francia no cesan. Vecinos y conductores vuelven a denunciar la situación de numerosas carreteras de la comarca, donde algunas señales de tráfico permanecen ocultas por la maleza, deterioradas por el paso del tiempo o tan desgastadas que resultan prácticamente ilegibles.

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La falta de mantenimiento dificulta la visibilidad de la señalización, especialmente en vías frecuentadas durante el verano por turistas y motoristas, lo que genera preocupación por la seguridad vial.