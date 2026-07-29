Vecinos del Zurguén denuncian un guardarraíl en mitad de la acera tras las obras de Saavedra y Fajardo

Las obras realizadas con motivo de la elevación del puente de Saavedra y Fajardo continúan generando malestar entre los vecinos de la zona del Zurguén. En esta ocasión, la queja se centra en la solución adoptada para la instalación de unos guardarraíles que, según denuncian los residentes, dificultan el paso por una zona peatonal.

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Los vecinos han trasladado su malestar a este diario por el resultado de los trabajos y señala que "no sé si estas obras son competencia de Adif o Fomento, el caso es la chapuza urbana que han dejado", en referencia a los elementos colocados tras la actuación.

Según explican, los guardarraíles instalados son "propios más de una carretera que de una vía urbana". Además, apuntan que "en el margen derecho dirección Béjar han puesto literalmente un guardarraíl en medio de la acera, partiendo la misma en dos".

Los vecinos para concluir inciden en que "me parecen una auténtica chapuza".